Февраль 13th, 2020

Рианна сделала большой фотосет в белье

Рианна сделала большой фотосет в белье, продемонтсрировав все еще молодое тело.

31-летняя Рианна вчера порадовала поклонников новыми снимками из рекламной кампании своего бельевого бренда Savage x Fenty, которая приурочена ко Дню святого Валентина, — этот праздник влюбленные во всем мире будут отмечать завтра.

На фото звезда, сидя в кресле в духе эпохи Людовика XV, позирует в белом кружевном комплекте с подвязкой и прикрывается нежно-розовым фатином. И хотя поклонники РиРи уже привыкли к ее пикантным фотосессиям, каждый раз они приходят в восторг от ее новых снимков.

Ты наша королева,

Я — твой,

— пишут ей в комментариях.

Сама певица, вероятно, завтра праздник отметит не одна. По слухам, после расставания с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем она стала встречаться с рэпером A$AP Rocky. Сами свой роман знаменитости пока не подтвердили, но их все чаще стали видеть в одних и тех же местах. Связывают ли их действительно романтические отношения, судить пока сложно, но, по словам инсайдеров, им быть в компании друг друга очень нравится.