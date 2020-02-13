Реализация торговой сделки США и Китая замедлилась из-за коронавируса

Реализация первого этапа торгового соглашения, заключенного между США и Китаем, снизила темпы из-за вспышки коронавируса, заявил журналистам глава американского министерства финансов Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, в настоящее время рано рассматривать вопрос перехода ко второму этапу сделки, пишет «РГ».

Мнучин также напомнил, что президент США Дональд Трамп оставил в силе пошлины на товары из Китая, чтобы «у Пекина был стимул готовить вторую фазу», и подчеркнул, что пока цель не будет достигнута, пошлины снижаться не будут.