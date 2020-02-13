Реализация торговой сделки США и Китая замедлилась из-за коронавируса

Реализация первого этапа торгового соглашения, заключенного между США и Китаем, снизила темпы из-за вспышки коронавируса, заявил журналистам глава американского министерства финансов Стивен Мнучин.
По словам Мнучина, в настоящее время рано рассматривать вопрос перехода ко второму этапу сделки, пишет «РГ».
Мнучин также напомнил, что президент США Дональд Трамп оставил в силе пошлины на товары из Китая, чтобы «у Пекина был стимул готовить вторую фазу», и подчеркнул, что пока цель не будет достигнута, пошлины снижаться не будут.
Напомним, накануне о возможном влиянии вспышки коронавируса на реализацию первой части торгового соглашения США и КНР сообщал советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен.
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