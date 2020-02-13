 
 
Февраль 13th, 2020

Реализация торговой сделки США и Китая замедлилась из-за коронавируса

© СС0 Public Domain
Реализация первого этапа торгового соглашения, заключенного между США и Китаем, снизила темпы из-за вспышки коронавируса, заявил журналистам глава американского министерства финансов Стивен Мнучин.
По словам Мнучина, в настоящее время рано рассматривать вопрос перехода ко второму этапу сделки, пишет «РГ».
Мнучин также напомнил, что президент США Дональд Трамп оставил в силе пошлины на товары из Китая, чтобы «у Пекина был стимул готовить вторую фазу», и подчеркнул, что пока цель не будет достигнута, пошлины снижаться не будут.
Напомним, накануне о возможном влиянии вспышки коронавируса на реализацию первой части торгового соглашения США и КНР сообщал советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен.

Tags: , | Category: Новости, США ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>