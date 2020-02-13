Февраль 13th, 2020

Путин ездит по миру со своим туалетом, как доктор Зло

Джулия Луи-Дрейфус во вторник пришла на «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», чтобы рассказать о своем новом фильме «Под откос» (Downhill), и там актриса поведала одну интересную историю про российского президента Владимира Путина.

Снимая свой фильм в Австрии, Луи-Дрейфус посетила в Вене Музей истории искусств. Она рассказала об этом так: «Водя нас по музею, этот замечательный человек поведал нам одну поразительную историю. Перед нашим посещением в музее побывал Владимир Путин, и для него провели частную экскурсию».

В качестве контекста Луи-Дрейфус рассказала следующее: «По всему музею расставлены великолепные вазы с орхидеями и лилиями всевозможных сортов и оттенков. Знаете, это очень, очень по-венски, все такое роскошное, богатое и яркое».

«Оказывается, — продолжила Луи-Дрейфус, — Владимир Путин не любит цветы или запах цветов, и их пришлось убрать из музея». Вы можете подумать: разве есть люди, которым не нравятся цветы? Но это не самая странная часть рассказа Луи-Дрейфус.

«А теперь слушайте, — игриво сказала Луи-Дрейфус, немного нагнетая обстановку. — Нам сказали, что Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом, который поставили возле музея, прямо перед ним, чтобы он мог воспользоваться им в случае необходимости. Это его собственная, личная туалетная кабинка, с которой он летает в самолете. В самолете он тоже ею пользуется». А поскольку комедийная звезда была в ударе и шутила напропалую, свой рассказ она завершила просто искрометно.

«Ну конечно, мы же все интересуемся его дерьмом. Вы же меня понимаете». Актриса добавила, что это «какая-то фриказоидная странность», и что это очень похоже на «доктора Зло».