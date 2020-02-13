Промышленный кризис в Германии обрушил евро на «дно»

Евро стремительно дешевеет на рынке forex под аккомпанемент «печатного станка» Европейского центробанка и удручающей макростатистики, показавшей рекордное за 10 лет падение промышленности стран ЕС.

На торгах в четверг курс европейской валюты к доллару опустился до отметки 1,0853 доллара, оформив новый минимум с мая 2017 года. За день евро подешевел на 0,7%, за две недели февраля — на 1,9%, а с начала года — почти на 3%.

На валютный рынок продолжает давить денежная эмиссия ЕЦБ, который с сентября прошлого года выкупает с рынка активы на сумму 20 млрд евро в месяц.

До января этот приток ликвидности компенсировался операциями ФРС, которая осенью — синхронно с Европой — возобновила денежную накачку, выкупая краткосрочный долг правительства и снабжая банки кредитами репо.

Но после скачка на 400 млрд долларов уже шесть недель баланс ФРС не растет (4,17 трлн), следует из статистики ФРБ Сент-Луиса. Иными словами, евро на рынке становится все больше , тогда как долларовая масса — остается прежней.

Это создает дисбаланс валютных потоков, который усугубляется плачевным положением европейской промышленности, указывает экономист ING Петр Крпата. Как сообщил в среду Евростат, на декабрь 2019 года объемы производства в зоне евро рухнули на 4,1%.

У Евросоюза заглох главный экспортный и промышленный мотор: в Германии объемы производства обвалились на 7,1%. Эпидемия коронавируса в Китае, разрывающая глобальные производственные цепочки, столкнет крупнейшую экономику зоны евро в рецессию, прогнозируют аналитики Deutsche Bank: по их оценке, ВВП ФРГ упадет на 0,2% в квартале и продолжит снижение во втором.

Хедж-фонды наращивают ставки против евро с момента начала эпидемии, следует из данных CFTC: чистый объем спекулятивных коротких позиций в европейской валюте на 4 февраля составлял 13%. Крупные игроки продают евро вместе с сырьевыми валютами — канадским, австралийским и новозеландским долларом, уходя в доллар США и японскую иену.

Розничные спекулянты, напротив, ждут восстановления евро и терпят убытки. «Индекс настроений трейдеров «ВТБ Форекс» показывает, что 93% объема клиентских позиций и 82% клиентских счетов ставят на рост евро. Подавляющее большинство находится в длинных позициях еще с начала января», — рассказывает аналитик «ВТБ Форекс» Алексей Михеев.

«Ни о каком росте евро при спаде промпроизводства в целом по еврозоне на 4,1% за год речи просто идти не может, — считает он. — Сейчас рынок находится в начале крупного тренда на снижение».

В 2014-15 гг запуск «печатного станка» ЕЦБ на беспрецедентную в истории зоны евро мощность обвалил курс единой европейской валюты с 1,4 до 1,03 доллара.