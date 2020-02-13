Президент Турции обвинил Россию в гибели гражданского населения в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган напрямую обвинил Россию в гибели гражданского населения в Идлибе, который остается последним сирийским регионом, находящимся под контролем незаконных вооруженных формирований. По его словам, Турция не намерена больше мириться с нарушением договоренностей по Идлибу и готова задействовать всю свою боевую мощь.

«Я хотел бы подчеркнуть, что большинство атак, совершаемых сирийским режимом и Россией в Идлибе, направлены против мирных жителей, а не против террористов», — заявил Эрдоган, выступая 12 февраля на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития.

По словам президента, которого цитирует издание Daily Sabah, цель нападений на гражданских лиц — подтолкнуть их к границе Турции, чтобы облегчить захват идлибской территории. «Сирийский режим, поддерживаемый российскими силами и проиранскими боевиками, постоянно нападает на мирных жителей, совершает массовые убийства и проливает кровь», — отметил Эрдоган, добавив, что Анкара усилила свои военные подразделения в этом районе и сотрудничает с умеренными оппозиционными силами.

Турецкий лидер напомнил, что за последнее время «в результате атак режима» в Сирии погибли 14 турецких солдат и еще 45 получили ранения. В ответ, по данным Минобороны Турции, было атаковано 115 целей и «нейтрализовано» свыше 100 сирийских военных. Эрдоган заявил, что Турция ждала соблюдения договоренностей по Идлибу, но «терпение кончилось».