Нидерланды отказали Москве в уголовном преследовании подозреваемых в деле по сбитию MH-17

Нидерланды отклонили предложение Москвы о преследовании трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.
Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил 12 февраля, что Москва в октябре 2019 направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых в Москву.
«Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание», — говорится в письме Грапперхауса в парламент.
Суд над подозреваемыми «является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников», сказал Грапперхаус.
«Правительство полностью уверен в независимости и качества нидерландского правосудия», — отметил он.
Считается, что трое российских граждан и четвертый подозреваемый, гражданин Украины, проживающих в России.
Нидерланды возглавляют международное расследование по факту катастрофы 17 июля 2014 самолета MH17, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Около двух третей жертв были гражданами Нидерландов.
Международная следственная группа в 2016 году объявила, что ракетный комплекс «Бук», используемый в сбивании самолета, прибывшего из России, а затем в мая 2018 года пришло к выводу, что 53 зенитная ракетная бригада России перевезла «Бук» в 2014 году в Украине и из Украины.
Россия отрицает свою причастность к катастрофе.
Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.
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