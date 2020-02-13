Февраль 13th, 2020

Нидерланды отказали Москве в уголовном преследовании подозреваемых в деле по сбитию MH-17

Нидерланды отклонили предложение Москвы о преследовании трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил 12 февраля, что Москва в октябре 2019 направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых в Москву.

«Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание», — говорится в письме Грапперхауса в парламент.

Суд над подозреваемыми «является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников», сказал Грапперхаус.

«Правительство полностью уверен в независимости и качества нидерландского правосудия», — отметил он.

Считается, что трое российских граждан и четвертый подозреваемый, гражданин Украины, проживающих в России.

Нидерланды возглавляют международное расследование по факту катастрофы 17 июля 2014 самолета MH17, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Около двух третей жертв были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа в 2016 году объявила, что ракетный комплекс «Бук», используемый в сбивании самолета, прибывшего из России, а затем в мая 2018 года пришло к выводу, что 53 зенитная ракетная бригада России перевезла «Бук» в 2014 году в Украине и из Украины.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе.

Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.