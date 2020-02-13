Февраль 13th, 2020

Нефть и рубль возобновили падение на новостях о скачке числа зараженных коронавирусом

Цены на нефть и курс рубля возобновили падение на торгах в четверг после того, как власти Китая сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом.

За сутки только в провинции Хубэй, где расположен ставший очагом эпидемии Ухань, было выявлено 14840 новых случаев инфекции против 2015 по всей стране за предыдущий день.

Как объявила Национальная комиссия здравоохранения КНР, в среду от вызывающего пневмонию вируса умерло 242 человека — максимум с начала эпидемии в декабре. Общее число смертей достигло 1367, а число заболевших в Китае взлетело на 25% — до 59805 человек.

В результате «настроения на рынках существенно ухудшились», констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

К 13.37 мск фьючерсы на нефть Brent падают на 1,24%, до 55,1 доллара за баррель. Контракты на WTI дешевеют на 0,84%, до 50,74 доллара за бочку.

Доллар на МосБирже прибавляет 47 копеек и торгуется по 63,6850 рубля, евро дорожает на 56 копеек — до 69,33 рубля.

Фьючерс на индекс S&P500 теряет 0,7%, сигнализируя о том, что рынок акций США откроется в минусе вслед за биржами Европы, где падение достигает 1%, и фондовыми индексами Китая, просевшими на 0,7%.

Народный банк КНР не стал поддерживать рынки новыми вливаниями ликвидности, констатируют аналитики Commerzbank: «На этом фоне аппетит к риску снова пошел на убыль: в минусе австралийский и новозеландский доллары, валюты ЮВА и большинство валют развивающихся стран».

Российский валютный рынок лихорадит вместе с мировыми, поскольку трейдеры «пребывают в состоянии смятения», неопределенность «к тому же исходит и от некоторого недоверия к цифрам, поступающим из официальных источников китайских властей», констатирует шеф-дилер Оргбанка Александр Королев.

«В ближайшей перспективе вся эта ситуация на рынках вряд ли разрулится. Волатильность останется высокой, и в силу того, что спрос на сырье скорее всего, упадет, рубль выйдет из диапазона 63-64 рубля за американский доллар в большую сторону», — прогнозирует он.

Резкий рост числа заболевших в Китае — результат использования нового метода диагностики. Ранее подтверждение случаев заражения в Хубэе разрешалось только при помощи анализов РНК, которые могут занимать несколько дней. РНК, или рибонуклеиновая кислота, несет генетическую информацию, позволяющую идентифицировать организмы, такие как вирусы.

Теперь же медики используют компьютерные томографы, чтобы оценить состояние легких и выявить паталогии, сигнализирующие о наличии инфекции. По словам китайских чиновников, новая методика проведения анализов пока используется только в провинции Хубэй.