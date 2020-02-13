Февраль 13th, 2020

Недалеко от перевала Дятлова обнаружены остатки ракеты

Среди множества версий о трагедии на перевале Дятлова есть и такая: якобы неподалеку от палатки туристов упала из-за аварии ракета. Ядовитые пары топлива выгнали людей из палатки. Они побежали к лесу, падая и травмируясь в ночи. После военные забрали останки ракеты, не ведая, что неподалеку погибли люди.

Военные специалисты эту версию отметают и говорят, чтов районе Северного Урала ракетных испытаний нкиогда не проводилось. Тем не менее, охотник манси случайно набрел в тайге на крупный обломок того, что может быть частьюракеты. Объект расположен в 55 км по прямой к северо-востоку от места гибели туристов. Размеры обломка составляли чуть меньше двух метров.

Местный житель заснял свою находку на фотоаппарат.

«Эта штуковина явно упала с неба, поскольку кругом дебри непроходимые», — рассуждает охотник. — «И упала она, может, лет 50 назад, т. к. над железякой — мощные ветви деревьев».

Генерал-лейтенант Юрий Клишин, заслуженный военный летчик, посмотрев на фотографию отметил:

«Насколько я знаю, самолетных испытаний в районе приполярного Урала не проводилось. И эта деталь вряд ли имеет отношение к авиатехнике. Нужно обращаться к ракетчикам».

Такого же мнения придерживается и пожелавший остаться неизвестным капитан экипажа пассажирского судна одной из крупных авиакомпаний:

«Обратите внимание на детали. Заклепки. Они используются для соединения частей конструкции в авиационной и космической промышленностях. Надпись «Заземление». В авиации и космонавтике заземление необходимо во время заправки топливом, например. Самолеты чаще заземляются через стойки шасси. Но предмет на фото не похож на элемент шасси. Можно предположить, что это элемент ракеты, например, стабилизатора. Газетная печать не позволяет разглядеть ржавые следы около заклепок, но если увеличить контрастность фото, то они видны.

Официальные власти никак не прокоммертировали загадочную находку, и перевал, как и обломок неизвестного происхождения, хранят свои тайны