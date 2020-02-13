НАСА оцифровало легендарное фото Земли

По случаю 30-летия одного из самых знаковых космических снимков, Аэрокосмическое управление США показало обновленную версию легендарного фото «Бледно-голубая точка», где планета Земля видна как едва различимая точка всего 0,12 пикселя на зернистом фоне. Снимок сделал зонд Voyager 1 с расстояния около 6 млрд км — это за орбитой Нептуна.

Фото получено 14 февраля 1990 года за несколько минут до того, как камеры «Вояджера-1″ навсегда отключили для экономии энергии. Оригинальное фото 30-летней давности - здесь. Оно последнее в серии из 60 изображений «семейного портрета Солнечной системы».

Нажмите, чтобы увеличить (по ссылке — фото 5200х5200 пикселей):

Идею снимка и название предложил американский астроном и популяризатор науки Карл Саган.

«Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая «суперзвезда», каждый «величайший лидер», каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь — на соринке, подвешенной в солнечном луче… Наш долг — быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом», — сказал он в речи 11 мая 1996 года.