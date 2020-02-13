Началось серийное производство БТР «будущего» для ЦАХАЛа

Разработка колёсного БТР «Эйтан» была начата Директоратом БТТ в МО (МАНТАК – «Минhелет hа-РЕКЕМ») 5 лет назад, по выводам операции «Цук Эйтан» (08.07-26.08.14) в Секторе Газа. И вот вчера, 09.02.20, было официально объявлено: серийное производство «Эйтан» началось, первые БТР поступят в АОИ в конце 2021 г. Под «началом серийного производства» обычно понимают церемонию разрезания первого листа стали для этого производства.