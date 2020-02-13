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На гербе Беларуси Московию заменят на Европу

Парламент Беларуси принял к рассмотрению законопроект о внесении изменений в государственный герб.

Изменения носят художественно-политический характер. Контур Евразии, где видна в основном РФ, заменят на очертания Европы. Кроме того, герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче.

По словам министра юстиции Олега Слижевского это сделает герб государства более миролюбивым. Он объяснил, что на нынешнем контуре Евразии параллели и меридианы «будто бы заключают мир в некую клетку». Он считает, что это может вызвать «неправильные ассоциации».

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии.

Нынешний герб Беларуси представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики.

Я же надеюсь, что когда-то Беларусь вернет себе герб 1991—1995 гг.:
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Category: Новости, Россия ﻿
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