Февраль 13th, 2020

На гербе Беларуси Московию заменят на Европу

Парламент Беларуси принял к рассмотрению законопроект о внесении изменений в государственный герб.



Изменения носят художественно-политический характер. Контур Евразии, где видна в основном РФ, заменят на очертания Европы. Кроме того, герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче.



По словам министра юстиции Олега Слижевского это сделает герб государства более миролюбивым. Он объяснил, что на нынешнем контуре Евразии параллели и меридианы «будто бы заключают мир в некую клетку». Он считает, что это может вызвать «неправильные ассоциации».



Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии.



Нынешний герб Беларуси представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики.



Я же надеюсь, что когда-то Беларусь вернет себе герб 1991—1995 гг.:

