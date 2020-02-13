Конгресс США может планирует вернуться к новым санкциям против РФ

(Блумберг) — Конгресс США после разрешения ситуации с импичментом может вернуться к рассмотрению новых антироссийских санкций, говорит американская бизнес-группа.

«Мы ожидаем, что законодатели США могут заново внести на рассмотрение законопроект DAASKA или DETER, — сказал в интервью в Москве глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. — Мы должны увидеть что-то, что, как мы надеемся, будет предупреждением против возможного вмешательства. Другими словами, отсутствие санкций сейчас, но угроза санкций в случае, если будет вмешательство в выборы, аналогичное тому, что случилось в 2016 году».

Власти США в прошлом году ввели ограничения против суверенных евробондов РФ в долларах, а также строительства газопровода «Северный поток-2″, воздержавшись от более сильных санкций, таких как меры в отношении госбанков и облигаций федерального займа. По оценке Fitch Ratings, риск мер в отношении госдолга «остается высоким», в то время как S&P Global Ratings в январе предупредило, что вероятность введения более жестких санкций возросла.

В среду инвесторы раскупили максимальный с 15 мая объем облигаций федерального займа на аукционах Министерства финансов. По итогам 2019 года рубль укрепился почти на 13%, а ОФЗ принесли инвесторам 34% в пересчете на доллары, показав лучший результат на развивающихся рынках.

Обычно подобные законопроекты конкретно направлены против России, но в них могут упоминаться и другие страны, сказал Родзянко. «Мы считаем, что что-то подобное будет внесено, и если это будет внесено, оно пройдет», — отметил он.