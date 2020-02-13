Февраль 13th, 2020

Комедия «Дорогая, я уменьшил детей» вернется на экраны спустя 23 года

После долгого перерыва зрители увидят сиквел с исполнителем главной роли Рика Мораниса.

Как сообщает Deadline, студия Disney снимет фильм Shrunk, который станет продолжением знаменитой семейной комедии «Дорогая, я уменьшил детей». Более того, как и в трех предыдущих фильмах серии, роль изобретателя и ученого Уэйна Залински исполнит Рик Моранис. В 1997 году в связи со смертью жены актер решил завершить кинокарьеру, чтобы сосредоточиться на воспитании детей, но Disney удалось договориться с ним о возвращении на экран.

Фильм «Дорогая, я уменьшил детей» вышел еще в 1989 году, собрав в прокате $222 млн. Вслед за этим вышли сиквелы «Дорогая, я увеличил ребенка» (1992) и «Дорогая, мы себя уменьшили» (1996). Помимо ролей в этих картинах, Моранис известен участием в первых двух частях «Охотников за привидениями» и фэнтезийном мюзикле «Магазинчик ужасов» (1986).

В центре предстоящего сиквела «Дорогая, я уменьшил детей» окажется сын Уэйна Залински по имени Ник, который пошел по стопам отца и тоже стал ученым — теперь настал его черед уменьшить своих детей. Роль Ника исполнит Джош Гад («Красавица и чудовище», «Убийство в Восточном экспрессе»). Режиссером картины, как и в случае с оригиналом 1989 года, станет Джо Джонстон, на счету которого также имеются такие фильмы, как «Джуманджи», «Октябрьское небо» и «Первый мститель».

О дате выхода новой части «Дорогая, я уменьшил детей» пока не сообщается.