Китайский «шелковый путь» через Россию пока отменили

Создание российской части международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» будет завершено не раньше 2027 года, что на 7 лет позже предусмотренного межгосударственными соглашениями срока. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на создание маршрута в 2019 году.
При этом аудиторы уточняют, что часть маршрута на территории России будет построена раньше, но его полноценное функционирование будет невозможно до завершения работ в 2027 году на участке автомобильной дороги «Владимир — Канаш», который находится в центре международного транспортного маршрута и создает эффект «бутылочного горлышка».
В Счетной палате напоминают, что, согласно заключенному в 2014 году соглашению правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, создание международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» должно было завершится не позднее 2020 года.
По территории России транспортный коридор должен пройти от Санкт-Петербурга через Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. В сам маршрут включены трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург», строящаяся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, пусковые комплексы номер 3 и 4) и запланированная новая автотрасса «Москва — Казань».
В результате трассировка российской части маршрута «Европа — Западный Китай» соответствует варианту, предложенному Минтрансом еще в августе 2018 года, подчеркивают в Счетной палате. А перенос сроков строительства приведет к росту стоимости проекта на прогнозируемый трехлетний уровень инфляции.
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