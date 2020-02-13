Китайский «шелковый путь» через Россию пока отменили

Создание российской части международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» будет завершено не раньше 2027 года, что на 7 лет позже предусмотренного межгосударственными соглашениями срока. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на создание маршрута в 2019 году.

При этом аудиторы уточняют, что часть маршрута на территории России будет построена раньше, но его полноценное функционирование будет невозможно до завершения работ в 2027 году на участке автомобильной дороги «Владимир — Канаш», который находится в центре международного транспортного маршрута и создает эффект «бутылочного горлышка».

В Счетной палате напоминают, что, согласно заключенному в 2014 году соглашению правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, создание международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» должно было завершится не позднее 2020 года.

По территории России транспортный коридор должен пройти от Санкт-Петербурга через Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. В сам маршрут включены трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург», строящаяся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, пусковые комплексы номер 3 и 4) и запланированная новая автотрасса «Москва — Казань».

По мнению аудиторов, задержки в создании международного коридора в том числе связаны с несколькими пересмотрами решений по трассированию дороги в 2016-2019 годах. Последний раз параметры пересматривались в конце 2019 года. Так, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предполагал строительство новой трассы «Москва — Казань». Но Минэкономразвития летом 2019 года предложило отказаться от строительства новой трассы и реконструировать дорогу М-7 «Волга». Дискуссия между Минэкономразвития, Минфином и Минтрансом завершилась компромиссом: дорогу разбили на четыре участка, два из них — «Москва — Владимир» и «Канаш — Шали» (южный обход Казани) построят к концу 2024 года, а середину трассы — «Владимир — Арзамас» и «Арзамас — Канаш» — только к концу 2027 года.

В результате трассировка российской части маршрута «Европа — Западный Китай» соответствует варианту, предложенному Минтрансом еще в августе 2018 года, подчеркивают в Счетной палате. А перенос сроков строительства приведет к росту стоимости проекта на прогнозируемый трехлетний уровень инфляции.