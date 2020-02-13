Февраль 13th, 2020

Ким Кардашьян показала фото всего семейства на отдыхе

Ким Кардашьян любит семейные фото, но чаще на ее странице можно найти отдельные снимки детей: 6-летней Норт, 4-летнего Сэйнта, 2-летней Чикаго, а также малыша Псалма, которому в мае исполнится год. А вот кадры, где фигурируют все члены семьи, которые не так часто появляются на ее странице в Instagram.

«Мир Сторми», — написала звезда под фото. Судя по всему, они отправились отмечать день дочери Кайли Дженнер, которой 1 февраля исполнилось 2 года. Они решили весело провести время в парке аттракционов. Так что все семейство выбрало комфортные наряды. Ким позирует в блузке зеленого оттенка, кожаных брюках и солнцезащитных очках. Канье — в пестрой рубашке и спортивного кроя штанах, а также резиновых шлепанцах. Сейнт — в свободной рубашке и брюках цвета хаки, похожим одежду нарядили и маленького ребенка. А вот девочки выделились особенно.

Девочка Норт, которая уже успела получить звание самой стильной личности из всего семейства, снова подобрала себе необычный образ. Девочка надела длинный свитшот с ярким принтом, высокие гольфы, а завершили лук ковбойские сапоги. Напомним, девочка сама составляет себе модные ансамбли и даже делает эскизы одежды. Как-то Ким рассказала, что они вместе ходят в магазин тканей и выбирают материал для будущих нарядов дочери. Например, гардероб для поездки в Японию в прошлом году Норт продумала сама.