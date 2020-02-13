Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма в Шотландии

На берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Об этом сообщается в группе Fubar News на Facebook.

В воскресенье, 9 февраля, администратор группы, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что наткнулся на пляже на необычный скелет. «У кого-нибудь есть предположения, что это может быть?» — спросил автор публикации, прикрепив фотографию останков. Он сообщил о находке спустя несколько часов после шторма «Сиара», который прошел в Великобритании. Порывы ветра во время урагана достигали скорости 145 километров в час.

Многие комментаторы выдвинули версию, что на снимке запечатлены останки кита, косатки или дельфина. Пользовательница сети Линн Кроуфорд (Lynn Crawford) отметила, что она видела нечто подобное в деревне Блэкдог, расположенной недалеко от Абердина. «Оно разлагалось, когда мы наткнулись на него в декабре. Бедное существо», — заметила она. Некоторые юзеры пошутили, что на берег выбросило Лох-несское чудовище. Другие предположили, что на пляже нашли скелет динозавра.