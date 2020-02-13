Фрилансеры в Израиле зарабатывают больше, чем их коллеги за рубежом





Фрилансеры в Израиле зарабатывают в среднем 42 доллара в час. Согласно исследованию, проведенному компанией Payoneer, занятой изучением мирового рынок фриланса, средняя почасовая ставка на международном рынке фриланса составляет 21 доллар, то есть в два раза меньше, чем в Израиле. В рамках исследования в компании опросили более 7 000 фрилансеров в 150 странах.



Как и во всем мире, на израильском рынке труда растет доля фрилансеров: с примерно 7 процентов от общего числа занятых в 2008 году, до более чем 8 процентов на сегодняшний день. Особенно заметный сдвиг в характере занятости наблюдается среди представительниц слабого пола: если за последние 10 лет число фрилансеров-мужчин практически не изменилось, то среди женщин оно выросло почти вдвое.





Разница в доходах объясняется не щедростью заказчиков в Израиле, готовых платить более высокую цену за услуги, а возрастом и, соответственно, опытом, которые являются наиболее важными показателями на рынке фриланса. Более важными, чем образование: фрилансеры с ученой степенью не всегда зарабатывают больше, чем те, у кого среднее образование или степень бакалавра. Сфера фриланса очень молода – около 70 процентов опрошенных фрилансеров моложе 35 лет, а каждый пятый – моложе 25 лет. Более опытные фрилансеры старше 55 лет зарабатывают более чем в два раза больше, чем их коллеги в возрасте 18-24 лет — в среднем доход фрилансеров в возрасте 55-64 года составляет 36 долларов по сравнению со средней почасовой ставкой фрилансера в 21 доллар. Обладатели второй академической степени зарабатывают в среднем 24 доллара.

Тот факт, что женщины активно выходят на рынок фриланса, не говорит о том, что на этом рынке отсутствует гендерный разрыв в оплате труда: женщины-фрилансеры зарабатывают в среднем на 16 процентов меньше мужчин. Тем не менее, фриланс в этом плане показывают лучшую тенденцию – Всемирный экономический форум посчитал, что в среднем в мире женщины получают на 36 процентов меньше.

Самая популярная область работы фрилансеров веб-дизайн и графический дизайн, затем программирование и IT. Но это не означает, что занятые в этих областях фрилансеры зарабатывают больше других — сказывается большое предложение. По размеру заработной платы лидируют Project Manager — им в среднем предлагают 28 долларов в час. На втором месте специалисты по медиапроизводству, менеджера по продажам и программисты — в среднем 25 долларов в час. На третьем месте маркетологи, финансисты и ІТ-специалисты — в час они могут зарабатывать 23 доллара в час.

Как показывает исследование, 83 процента фрилансеров предпочитают работать дома. 69 процентов являются «фрилансерами на полную ставку», то есть не совмещают фриланс со ставкой наемного работника. Исследование также показало, что люди, которые зарабатывают только на фрилансе, получают больше денег и более довольны своим стилем жизни. Статистика показывает, что треть фрилансеров в возрастной категории 25-44 года предпочитают не рисковать и совмещают фриланс с основной работой. Среди более молодых (18-24) и более пожилых (55-64) фрилансеров 24 процента совмещают фриланс с основной работой.

Следует отметить, что, совмещая фриланс и со статусом наемного работника, человек не только гарантирует себе доход даже при отсутствии заказов, но и сохраняет права на социальные льготы. Фрилансеры, которые фактически являются подрядчиками на ограниченный период или конкретный проект, не имеют права на отпускные дни, пенсионное страхование, выходное пособие и оплату больничных.