Февраль 13th, 2020

Фото боя мышей в лондонском метро получило главный приз

Любой, кто регулярно пользуется лондонской подземкой, с ними знаком. Маленькие черные мышки то и дело шныряют по платформе и путям, особенно в поздние часы, когда поток пассажиров иссякает.

Фотограф Сэм Роули был так зачарован этими созданиями, что провел без малого неделю под землей, пытаясь сделать хороший снимок.

И вот однажды ночью ему повезло: он запечатлел драку двух мышек за кусочек еды, оброненный пассажиром.

Настойчивость принесла Сэму приз «Фотограф года живой природы». Эта награда народная — она вручается не экспертами, а по итогам всеобщего голосования.

Фанатов этого ежегодного конкурса попросили проголосовать за лучшие снимки, не получившие основные призы жюри в октябре.

Мыши заняли уверенное первое место. Кроме этой фотографии, участниками голосования были отмечены и другие снимки, некоторые из них мы тоже предлагаем вашему вниманию.