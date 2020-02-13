Еврейку изгнали из Гарвардского клуба и едва не побили за вопрос о палестинском терроре

28-летняя менеджер по маркетингу Ванесса Ливайн через суд требует восстановления в престижном Гарвардском клубе на Манхэттене, из которого она была исключена год назад якобы «за недостойное поведение», сообщает The New York Post. Это произошло после скандала на пропалестинском мероприятии.

По словам Ванессы, во время сессии вопросов и ответов, она абсолютно нейтрально спросила лектора о том, «каким способом можно достичь мира на Ближнем Востоке, если палестинцев учат поддерживать терроризм против евреев и израильтян».

Ее вопрос вызвал в зале настоящую вспышку ярости, говорится в иске. 53-летний профессор Гарварда Фарис Муса Саах назвал Ванессу «шлюхой» по-арабски и схватил девушку за руку, причинив боль, когда она попыталась взять микрофон.

«Я словно попала в ад», — сказала NY Post Ванесса Ливайн.

В результате ей и ее матери, родившейся и выросшей в Израиле, по настоятельной просьбе службы безопасности пришлось покинуть мероприятие, поскольку разъяренные посетители лекции преследовали их, снимали на смартфоны и кричали, что добьются ее исключения.

Оказавшись на улице, Ванесса Ливайн записала видео, рассказав об инциденте, после чего разместила его в Facebook, где ролик собрал более 50 000 просмотров.

В Гарвардском клубе по поводу инцидента устроили разбирательство. Профессор Фарис Муса Саах, напавший на девушку, сначала оправдывался тем, что девушка «вела себя агрессивно, размахивала микрофоном и он боялся, что она нападет на лектора. Однако спустя год, комментируя изданию иск Ванессы Ливайн, заявил, что «вообще не помнит, что был на этой лекции», обвинив истицу в клевете.

В июле совет попечителей Гарвардского клуба потребовал, чтобы Ливайн удалила видео с Facebook, однако она отказалась. В результате девушка была исключена из клуба, несмотря на ее заявление об агрессивных выпадах со стороны публики и подтверждающий эти факты отчет службы безопасности. По словам пресс-секретаря Гарвардского клуба, Ванесса Ливайн нарушила правила клуба, поэтому была исключена в соответствии с его уставом».

В настоящее время в своем иске Ванесса Ливайн требует восстановления в клубе и возмещения морального ущерба, сумма которого в иске не указана.