Февраль 13th, 2020

Электромобиль Audi e-tron попросил владельца поменять масло

Carey Trost / Twitter

Владелец полностью электрического автомобиля Audi e-tron получил на приборной панели предупреждение о необходимости замены машинного масла. Представитель Audi заявил, что ошибка действительно существует, но она коснулась только первых партий автомобиля, и была исправлена в последующих, сообщает Mashable.

Одним из главных преимуществ электромобилей считается то, что из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания и дополняющих его устройств, к примеру, газораспределительного механизма, они содержат меньше деталей, требующих обслуживания. Тем не менее, существенная часть компонентов у электромобилей схожа с обычными автомобилями, поэтому им все же необходимо обслуживание многих узлов, таких как тормозная система или подвеска. Производители рассчитывают периодичность технического обслуживания, а почти все современные модели заранее сообщают водителю, что скоро наступит срок обслуживания.

В январе некоторые пользователи электрокроссовера Audi e-tron стали сталкиваться с сообщением на приборной панели, рекомендующим им через некоторый пробег пройти техническое обслуживание. В том числе автомобиль советовал поменять масло в двигателе, несмотря на то, что в электромобилях не применяется моторное масло (хотя некоторые смазочные материалы в e-tron все же применяются):

Audi заявила, что эта ошибка действительно может встречаться на электромобиле e-tron, но не затрагивает безопасность движения. Кроме того, в последующих версиях ошибка была исправлена.

Вероятно, это сообщение «досталось» приборной панели от других моделей Audi из-за унификации программного обеспечения в них. Например, возможно, что полностью электрический e-tron имеет компонент вывода ошибок и предупреждений, портированный с гибридной Audi A3 e-tron, которая оснащена как электродвигателем, так и двигателем внутреннего сгорания.