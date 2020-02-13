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Дженнифер Лопес показала фото в белье и куртке на голое тело

Фото: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала запуск нового бизнеса. Информация появилось в ее Instagram-аккаунте в четверг, 13 февраля.

Знаменитость поделилась черно-белым снимком, на котором она лежит на боку лицом к камере. На ней — белье на высокой талии, байкерская куртка на голое тело и босоножки с леопардовым принтом. В описании поста Лопес объявила, что разработала новую коллекцию обуви, которая будет продаваться эксклюзивно на площадке Designer Shoe Warehouse (DSW).

Автором кампании стал популярный дуэт фотохудожников Luigi and Lango.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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