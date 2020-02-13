Джастин Тимберлейк теряет жену

39-летний Джастин Тимберлейк продолжает делать все возможное, чтобы загладить свою вину перед 37-летней супругой Джессикой Бил за скандальный вечер в баре, который певец провел в компании своей коллеги по съемкам Алиши Вейнрайт. По слухам, в своем желании вернуть расположение жены Джастин порой даже перегибает палку, одаривая ее цветами и сюрпризами и осыпая комплиментами.

Джастин делает все возможное, чтобы Джессика окончательно его простила, и постоянно хочет быть рядом с ней и с сыном. Он заваливает ее милыми сообщениями, в которых называет самой сексуальной женой и лучшей мамой в мире. Джастин часто устраивает для нее сюрпризы: дарит цветы и организует совместные сеансы массажа по выходным,

— рассказал инсайдер изданию Us Weekly.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

При этом ранее источники утверждали, что Бил очень разочарована супругом, потому что он не оправдал своих обещаний:

Джастин давал много обещаний, но в итоге не делал всего того, чего ждала от него Джессика. Он обещал, что будет проводить больше времени со своей семьей, но, по убеждениям Бил, он с этим не справляется.

Однако, несмотря на все слухи о напряженных отношениях, супруги продолжают доказывать, что живут душа в душу. Так, в день рождения Джастина в конце января Джессика оставила для него трогательное поздравление в инстаграме, а он, в свою очередь, поддержал жену на недавней премьере третьего сезона сериала «Грешница» (The Sinner) с ее участием.

Напомним, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поженились в 2012 году, а до этого еще несколько лет встречались и даже успели ненадолго расстаться. В 2015 году у звездной пары родился сын, которого они назвали Сайлас. Проблемы в отношениях Джастина и Джессики начались после того, как в ноябре этого года в прессу попали фото и видео, на которых Тимберлейк был запечатлен со своей партнершей по фильму «Палмер» (Palmer), 30-летней Алишей Вейнрайт: на них Алиша гладила Тимберлейка по колену, а он держал ее за руку.

После скандального вечера Джастин заявил, что был пьян, и признался, что ему очень стыдно за свое поведение. Тимберлейк также принес публичные извинения перед Джессикой (поговаривают, что Джастин решился на это по настоянию супруги).