Февраль 13th, 2020

Диетологи назвали самые вредные сладости





Диетологи во всем мире не первый год говорят о том, что содержащие большое количество сахара продукты – далеко не самые полезные для людей. В этот раз врач Елена Соломатина назвала самые вредные для человека сладости, пишет издание «Дни».

Специалист не рекомендует употреблять в пищу продукты, которые сочетают в себе одновременно сахар и трансжиры. Последние используют в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или «маргарин».





Особую опасность представляют пончики. Обычно их жарят в кипящем масле, чаще всего речь идет о трансжире. В начинку добавляют химические вещества, имитирующие вкус, а также неорганические красители. Врач-диетолог посоветовала отказаться от покупки пончиков и других сладостей с ярким цветом и запахом.



По словам Соломатиной, такие кондитерские изделия обычно стоят недорого, поскольку использование трансжиров и химических ароматизаторов не влетает в копейку производителям.



Мало полезного есть также и в мармеладе, особенно импортного происхождения. Он имеет яркий цвет и напоминает резинку. Настоящий мармелад делается из агар-агара, а такой продукт производится из химических загустителей.



Также немало вреда для организма несет сладкая газировка. Так, в ней содержится огромное количество сахара, а также фосфорная кислота. Последняя активно вымывает кальций из организма.