Авиасообщение с Китаем из-за коронавируса сократилось на 67%

Число авиарейсов, связывающих Китай и другие страны, из-за вспышки коронавируса COVID-19 уменьшилось на 67%, пишет японская газета «Никкэй».

По оценке издания, самый серьезный спад трафика, достигающий 80%, произошел на американском направлении, поскольку США ввели наиболее жесткие ограничения на въезд в страну пассажиров, прибывающих из КНР.

Число рейсов между Китаем и Японией, а также между Китаем и Южной Кореей сократилось наполовину. Эти изменения затронули около 2,4 млн человек.

Тем временем авиакомпании United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines, которые ранее отменили рейсы в Китай и Гонконг до конца марта, перенесли срок возобновления полетов на 24 апреля.