Февраль 12th, 2020

Звезда «Беверли-Хиллс»Шэннен Доэрти о своей борьбе с раком: «Я медленно умираю»

В начале февраля 48-летняя звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210″ (Beverly Hills 90210) Шэннен Доэрти рассказала, что ей снова диагностировали рак молочной железы. Несколько лет назад ей удалось побороть заболевание — тогда у нее наступила ремиссия. Но спустя некоторое время болезнь вернулась уже на четвертой стадии, и сейчас Шэннен продолжает активно с ней сражаться.

Несколько часов назад она впервые после своего заявления поблагодарила за поддержку поклонников и рассказала, что продолжает бороться с болезнью.

Я хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь, молитвы и поддержку. Сейчас странное время, и я не чувствую почвы под ногами. Сказать, что у меня стресс, — это не сказать ничего. Сказать, что я борюсь, — это мягко сказано. Но… Я верю, что найду свою точку опоры. Я буду искать силы, которые мне нужны, глубоко внутри себя, чтобы противостоять всему этому. Я молюсь, чтобы сделать все это достойно и грациозно. Мне так много нужно сказать. Так много всего, чем можно поделиться. И я это сделаю. Пожалуйста, знайте, как сильно вы все помогаете мне подняться,

— обратилась она ко всем, кто ее поддерживает, в своем инстаграме.

Как оказалось, в очередной раз врачи диагностировали актрисе рак год назад, но она долго не рассказывала об этом публично: о болезни звезды знали лишь ее близкие. Признание же она сделала в эфире программы «Доброе утро, Америка» в День борьбы против рака. Актриса призналась, что она некоторое время ждала, прежде чем рассказать о своем диагнозе, так как не хотела, чтобы люди относились к ней как к больному человеку.

Люди смотрят на тебя, словно на ходячего мертвеца, — так, будто им нужно попрощаться с тобой,

— говорила она.

Шэннен добавила, что одна из причин, по которой она продолжает борьбу с болезнью, — это работа, которую она очень любит.

Я люблю работать, и работа — это еще одна причина, чтобы просыпаться каждое утро и бороться за жизнь,

— признавалась Доэрти.

Шэннен Доэрти с мужем Куртом Исваринко

Новый пост Доэрти получил большой отклик от ее многочисленных поклонников, которые пожелали ей скорейшего выздоровления. К ним присоединились и звездные друзья и коллеги актрисы: Сара Мишель Геллар, Сэльма Блэр и Тори Спеллинг.