Февраль 12th, 2020

Врачи раскрыли основную опасность красного мяса

Врачи раскрыли основную опасность красного мяса. По словам медиков не всем полезно есть красное мясо и в первую очередь говядину. Говядина легко готовится, но тяжело переваривается, а кроме того, этот вид мяса способен давать нагрузку на сердце, особенно в преклонном возрасте. Красное мясо также не рекомендуется сочетать с алкоголем в больших количествах, что может повысить давление в организме.

Лучшим и мяса красного цвета врачи считают свинину, особенно бекон, который при качественном приготовлении прекрасно усваивается. А вот баранина полезна лишь, если ее употреблять не чаще трех раз в неделю, сообщает институт питания в Сан-Диего.

Качественное красное мясо содержит длинноцепочечные докозапентаеновую и эйкозапентаевую кислоты (полезные для организма). Однако их содержание в мясе достаточно лишь у тех животных, которые круглогодично питаются травой на свободном выпасе. Только тогда травяная а-линоленовая кислота трансформируется в омега-3-ПНК. Минимальная суточная норма потребления полиненасыщенных кислот — 450 мг. Они содержатся в 200-х граммах качественной баранины, а вот говядины и свинины нужно съесть существенно больше. При этом содержание белка во всех трёх видах мяса одинаково — около 30 граммов в 100 граммах готового продукта.