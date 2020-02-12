Февраль 12th, 2020

Внук королевы Англии разводиться

Питер Филипс,который является старшим внуком королевы Елизаветы,сообщил,что они с женой Отем решили развестись.

Также чета заверила родственников и друзей,что после развода Бони сохранят дружеские отношения и продолжат вместе воспитывать дочерей Саванну и Айлу.

Это не первый развод в королевской семье. Трое детей королевы Елизаветы проходили через бракоразводный процесс.В том числе и мать Питера Анна.

Также Питер сообщил журналистам,что ,изначально,они с женой не планировали поддавать огласке эту семейную новость,но появившиеся слухи заставили их изменить свое решение.