Февраль 12th, 2020

В Южной Корее мать смогла поговорить с умершей дочерью в виртуальной реальности (трогательное видео)

В Южной Корее мать смогла «встретиться» с умершей дочерью — внешность и голос той воссоздали в виртуальной реальности.





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Фильм о работе ученых получился невероятно эмоциональным. Документальное видео «Я встретил тебя» во всех подробностях описывает, как кореянка Чан Чжи Сун смогла еще раз увидеть, поиграть и «пообщаться» со своей дочерью, рано умершей из-за тяжелой болезни. Три года назад у семилетней Найон диагностировали неизлечимое заболевание, и в течение месяца она скончалась. Родители собрали самые яркие фото и видео из семейного архива и передали их разработчикам.



Виртуальную копию девочки разработчики поместили в парк, где семья часто гуляла вместе. Надев специальные VR-перчатки и VR-очки, Чан Чжи Сун погружается в мир, где грань между иллюзией и реальностью практически стерта. Виртуальной копии Найон можно коснуться, пригладить ей волосы, поговорить, услышать голос.



На работу над проектом у команды разработчиков ушло около восьми месяцев. Была задействована специальная технология захвата движений. Разработчики выбрали подходящую по возрасту девочку-актрису, записали, как она ходит, бегает, машет рукой, а затем на этот образ наложили имеющиеся изображения Найон.