В сети появились фото дочери Абрамовича

Число подписчиков Instagram Софьи Абрамович невелико — чуть более 20 тысяч человек. Девушка старается не привлекать к себе лишнее внимание, ведет тихий и размеренный образ жизни.

Она часто выкладывает фотографии с соревнований и тренировок по верховой езде, которой серьезно увлечена. Также Софья души не чает в своих собаках.

Известно, что девушка живет в своем особняке в Лондоне, который ей оставил отец после бракоразводного процесса.