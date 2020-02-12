В сети появились фото дочери Абрамовича

Дочь российского олигарха Романа Абрамовича Софья отдыхает на Ибице в Испании. Девушка поделилась кадрами в Instagram в купальнике с яхты, которая, предположительно, может принадлежать ее отцу.
Софья напомнила поклонникам о приближающемся Дне Святого Валентина и выставила фото в довольно романтическом. Ее немногочисленные подписчики выразили восхищение девушкой.
Число подписчиков Instagram Софьи Абрамович невелико — чуть более 20 тысяч человек. Девушка старается не привлекать к себе лишнее внимание, ведет тихий и размеренный образ жизни.
Она часто выкладывает фотографии с соревнований и тренировок по верховой езде, которой серьезно увлечена. Также Софья души не чает в своих собаках.
Известно, что девушка живет в своем особняке в Лондоне, который ей оставил отец после бракоразводного процесса.
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