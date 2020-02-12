Февраль 12th, 2020

В России у женщины в руках взорвалась колбаса из магазина (фото)

В России у женщины в руках взорвалась колбаса из магазина .

Место происшествия — Тула

Женщина купила в «Магните» докторскую колбасу, но съесть её так и не удалось, она взорвалась, когда лежала на столе. Такое возможно, если при производстве всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата, то он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы, который может взорваться.

По предварительным данным, никто не пострадал.