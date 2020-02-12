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В океане нашли микроскопические «Звезды смерти»

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В океане нашли микроскопические «Звезды смерти» — странные микроорганизмы, которые выдерживают давление в сотни атмосфер.

Ученые показали: жизнь есть даже в холоде при экстремально высоких давлениях. Найденные у Японии микробы питаются лишь за счет нефти и морской воды.

Изучающие так называемый «легковоспламеняющийся лед» ученые открыли в глубинах Японского моря неизвестные науке микроскопические домики существ и их обитателей, которые прекрасно себя чувствуют в условиях, губительных для большинства других видов. Об этом говорится в пресс-релизе Университета Абердина, полное исследование доступно в журнале Scientific Reports.

Колонии нашли в пузырьках нефти и воды в мерзлых пластах метангидрата. Ученые заметили порошкообразное вещество, когда плавили кусок «льда» и изучили его под микроскопом. Выяснилось — порошок состоит из сферических структур с темными сердцевинами. Чтобы придать резонанса открытию, этот вид микробных колоний назвали «Звездами смерти».

 

Category: Наука, Новости ﻿
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