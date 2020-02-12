В океане нашли микроскопические «Звезды смерти»

Изучающие так называемый «легковоспламеняющийся лед» ученые открыли в глубинах Японского моря неизвестные науке микроскопические домики существ и их обитателей, которые прекрасно себя чувствуют в условиях, губительных для большинства других видов. Об этом говорится в пресс-релизе Университета Абердина, полное исследование доступно в журнале Scientific Reports.

Колонии нашли в пузырьках нефти и воды в мерзлых пластах метангидрата. Ученые заметили порошкообразное вещество, когда плавили кусок «льда» и изучили его под микроскопом. Выяснилось — порошок состоит из сферических структур с темными сердцевинами. Чтобы придать резонанса открытию, этот вид микробных колоний назвали «Звездами смерти».