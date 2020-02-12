Февраль 12th, 2020 В Москве датчики фиксируют 60-кратное превышение радиации Датчик государственного предприятия «Радон», которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами, зафиксировал 60-кратное превышение радиационного фона на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве: 18 микрозивертов в час при максимально допустимой интенсивности излучения в 0,3 микрозиверта, сообщает Радио Свобода.







Жители района Москворечье-Сабурово сообщают, что это происходит уже седьмой раз за трое суток, однако ни в «Радоне», ни в МЧС РФ никаких действий не предпринимают.



Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов, побывавший на месте, где установлен датчик «Радона», подтвердил, что прибор фиксировал превышение радиации все выходные. По словам Тарасова, в ночь на понедельник к месту строительства хорды приехали руководитель «Радона» Алексей Лужнецкий и представитель госкорпорации «Росатом», в структуру которой входит «Радон», Александр Пташкин. Они заявили, что датчик технически неисправен. При этом, как утверждает Тарасов, измерения другими приборами они не проводили, а датчик, который установили рядом экологические активисты, фиксировал всплески уровня радиации синхронно с датчиком «Радона» – правда, он показывал меньшие значения.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие радиоактивных отходов на маршруте Юго-Восточной хорды. В сообщении мэрии говорилось, что в «случае со строительством хорды город столкнулся с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50−60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе».



Летом прошлого года российское отделение Greenpeace предупредило мэрию Москвы о том, что при строительстве Юго-Восточной хорды в окружающую среду могут попасть радиоактивные вещества из могильника отходов Московского завода полиметаллов. Экологи заявили, что при работах загрязненный грунт может оказаться на поверхности, а радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния. Это нанесет существенный вред здоровью москвичей – в частности, резко увеличит риск онкологических заболеваний.



Согласно акту обследования места предполагаемого строительства от апреля 2019 года, уровень радиации на склоне близ Московского завода полиметаллов уже тогда превышал допустимую норму в несколько раз. Greenpeace призвал разработать и реализовать программу рекультивации радиационно опасного объекта и «не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения», однако мэрия на это не отреагировала.



Жители района Москворечье-Сабурово уже год протестуют против строительства хорды. В начале января они организовали круглосуточное дежурство, чтобы не пускать технику на место строительства.











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