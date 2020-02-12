В Израиле придумали «умный» асфальт, который не покрывается гололедом

Израильская компания SAN Hitech Ltd. разработала проект Snowless, в котором предложила очищать дороги от обледенения и снега путем подогрева.

Изобретение внедряют в северных странах Европы, в Канаде. Правда пока только на локальных участках — мостах, выездах с шоссе, парковках и тротуарах.