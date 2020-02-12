В Израиле придумали «умный» асфальт, который не покрывается гололедом
Израильская компания SAN Hitech Ltd. разработала проект Snowless, в котором предложила очищать дороги от обледенения и снега путем подогрева.
В качестве нагревательного элемента компанией используются металлические ленты шириной 25 мм, изготовленные из специального сплава, обеспечивающего быстрый нагрев при прохождении через него тока. Ленты в виде сетки укладывают под верхний слой дорожного покрытия при строительстве и подключают к датчикам. На поверхности старых дорог для лент прорезают специальные канавки. Датчики не только отслеживают изменения температуры дорожного покрытия, но и комбинируют эти данные с прогнозом погоды и информацией о мощности электрического тока, необходимого для нагрева лент. Важные для водителей данные о состоянии дороги в реальном времени система мониторинга выкладывает в онлайн.
Изобретение внедряют в северных странах Европы, в Канаде. Правда пока только на локальных участках — мостах, выездах с шоссе, парковках и тротуарах.
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