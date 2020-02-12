Февраль 12th, 2020

В Египте нашли одновременно 16 гробниц неизвестного происхождения

В Египте нашли одновременно 16 гробниц неизвестного происхождения — предполоджительно они не относятся к династии сановников Египта эпохи фараонов и возможно принадлежать другой народности.

В египетском селении Туна эль-Габаль, расположенном в долине реки Нил, археологи обнаружили 16 древних гробниц, заполненных саркофагами. Захоронения датируются 664-399 гг. До н.э., то есть тремя династиями фараонов.

На сайте Министерства древностей Египта сообщается, что всего было найдено 25 саркофагов. Двадцать из них сделаны из известняка, а на них высечены иероглифы. Пять гробов выполнены из дерева. НО иероглифы не египетского происхождения.

Также археологи раскопали сотни амулетов и 10000 синих похоронных статуэток, известных как статуэтки Ушебти. В Древнем Египте верили, что они заменяли умершего в работах в загробном царстве Осириса.

Крышки найденных саркофагов выполнены в форме тела и напоминают мумии. В Министерстве древностей отметили, что гробницы находятся в очень хорошем состоянии.