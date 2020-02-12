Февраль 12th, 2020

В Антарктиде пропала секретная военная база

В Антарктиде исчезла военная база, обнаруженная военными США. На спутниковых снимках, которые были недавно получены, база больше не наблюдается. Специалисты предполагают, что ее могло просто занести полностью снегом.

На поиски объекта отправятся эксперты из Австралии. Они начали заниматься подготовкой экспедиции, предварительно заручившись поддержкой норвежских исследователей.

Ученые хотят отыскать затерянную базу и установить, кому именно принадлежал раньше данный объект. Специалисты говорят о том, что из-за исчезновения базы с фотоснимков, отыскать ее будет не так просто. Отыскать пропажу получится исключительно благодаря координатам локации базы.

О данной базе, которая находится в Антарктиде есть очень много легенд и еще больше слухов. Одна из версий говорит о том, что базу построили немцы в 40-х годах прошлого столетий. Основной ее задачей, по слухам, была дозаправка тех подводных лодок и судов, которые в то время курсировали рядом с Латинской Америкой.

Также есть несколько и других, более фантастических предположений. К примеру, уфологии считают, что этот объект может принадлежать инопланетянам, которые уже успели захватить Антарктиду и сейчас продолжают готовиться к захвату всех остальных континентов.