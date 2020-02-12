



Ученые выяснили как люди и собаки понимают друг друга — как оказалось, язык между человеком и собакой формируется с опытом. Взрослые понимают собак хорошо, а вот дети практически не понимают эмоции животных.

Несмотря на то, что человек и собака находятся в дружеских отношениях порядка 40 000 лет, многие вопросы взаимоотношений до сих пор остаются не ясными.

Недавно эксперты из США установили, что люди начинают лучше понимать эмоции животных, когда становятся старше. Участникам эксперимента были предложены снимки собак: добровольцам было необходимо установить, какие эмоции испытывают животные.

Чем взрослее были люди, тем более тонко они понимали чувства собак, которых видели на снимках.

Кстати, псы тоже хорошо считывают настроение человека.

А вот дети практически не понимают эмоции животных, хоть и любят проводить с ними время. Также удалось выяснить, что каждый человек в состоянии вычислить агрессивно и дружелюбно настроенных питомцев.