Февраль 12th, 2020

Ученые открыли неожиданно приятный способ похудения за ночь





Когда все усилия, чтобы похудеть, оказываются напрасными, нужно что-то менять. Что именно — подсказали американские ученые.



Ученые открыли приятный способ похудения за ночь. Об этом сообщает Daily Star.



Они посоветовали очень приятный способ похудения, который не требует никаких усилий.



Ученые из Национального института здоровья в США (US National Institute) ведают: хотите сбросить вес — спите голышом. Специалисты отмечают, что сон неглиже активно запускает похудение, и на то есть научная причина.



Сон голышом влияет на процессы метаболизма в лучшую сторону…

Тут медики приводят исследование о том, что человек без одежды тратит энергию на обогрев тела. А во время сна этот процесс еще активнее. Ускоряется обмен веществ, вследствие чего белый жир замещается бурым. В результате люди, которые воздействуют на организм сном и холодом, худеют гораздо быстрее. Такой легкий толчок к похудению.