Февраль 12th, 2020

Ученые определили самый вредный алкоголь





Клиника активной терапии в Глазго выпустила отчет о вреде алкоголя. Всем известно, что любые спиртные напитки небезопасны для здоровья, а потому, ими лучше не злоупотреблять. Об этом предупреждают специалисты из области здравоохранения в Британии, которые поделились своим мнением на этот счет.



На самом деле, невозможно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования, где каждый пытается выпить побольше, вместе с так называемыми «штрафными» и «посошками». Однако стоит отметить, что больше всего вредны именно безобидные, на первый взгляд, коктейли. Все потому, что в их составе много синтетических красителей, различных вкусовых добавок и прочей «химии».



Также вредно заводское пиво, поскольку многие предприятия делают его из концентрата. А вот в число тех алкогольных напитков, что являются более безопасными для организма, входят те, что производятся путем естественного брожения виноградных соков. К слову, иногда можно выпить вина с крепостью 9-13%, но не более одного-два бокала.