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Uber показал свой беспилотник для доставки еды



Компания Uber представила новый тип дронов для доставки заказов из Uber Eats.

Устройство использует «инновационные вращающиеся крылья с шестью роторами» для лучшего обеспечения вертикального взлета. В будущем подобные вращающиеся крылья компания также планирует использовать в воздушном такси Uber, испытания которых запланированы на 2020 год.

Максимальное время доставки еды беспилотником — восемь минут, включая погрузку и разгрузку. Его крейсерская высота будет не выше 120 метров, общая дальность полета составит около 28 км без доставки и 19 км с одним заказом. Также дрон может зависать при скорости ветра до 48 км/ч.

Сообщается, что беспилотник уже прошел «критический анализ конструкции» и первые тестовые полеты состоятся до конца года. Запуск услуги запланирован в 2020 году в Сан-Диего.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
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