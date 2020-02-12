У кого из звезд были самые дорогие украшения на «Оскаре-2020»

Тимоти Шаламе

Винтажная брошь Cartier с бриллиантами и рубинами Молодой актер любит рискованные образы (мода отвечает ему взаимностью) и на 92-ю церемонию вручения наград Академии пришел в синем габардиновом бомбере от Prada — с массивной винтажной брошью на переднем кармане. Созданная в 1955 году брошь Cartier Tradition из золота и платины включает 117 бриллиантов и бирманские рубины, которые считаются самыми дорогими в мире.

Шарлиз Терон

Платиновое колье Tiffany & Co. со 165 бриллиантами и 21-каратным бриллиантом огранки «маркиз» Стоимость этого платинового колье с бриллиантами оценивают в $5 млн. Дизайн украшения создал арт-директор Tiffany & Co. Рид Кракофф, а на изготовление изделия ушло полтора года. Бренд отдельно подчеркнул, что главный герой колье — массивный 21-каратный бриллиант огранки «маркиз» — был добыт в алмазных копях африканского королевства Лесото с соблюдением всех этических и эко-норм.

Скарлетт Йоханссон

Серьги и браслеты из 18-каратного белого золота c бриллиантами The Forevermark x Anita Ko В этом году актрису впервые номинировали на «Оскар» и сразу в двух номинациях — за лучшую женскую роль в «Брачной истории» и лучшую женскую роль второго плана в «Кролике Джоджо». И хоть статуэтку Йоханссон не получила, все равно попала в списки награждений — за лучший образ. Платье Oscar de la Renta дополнили украшения стоимостью $2.5 млн. Украшения из 18-каратного белого золота — серьги c бриллиантами 26,65 карат и браслеты с бриллиантами 29,15 карат — тоже создавали под «Оскар», в рамках коллаборации ювелирного бренда Forevermark и дизайнера Аниты Ко.

Минди Калинг

Ожерелье Chopard из белого золота с бриллиантами огранки «маркиз» (78 карат) и круглыми бриллиантами (46 карат) По словам Калинг, источником вдохновения при создании этого массивного ожерелья с бриллиантами стало похожее украшение из авантюрной комедии «8 подруг Оушена», в котором снималась актриса. В фильме героини охотились за культовым ожерельем Jeanne Toussaint Cartier, а персонаж Минди смогла сделать его точную копию. Ожерелье Сhopard актриса дополнила кольцом с круглым бриллиантом и серьгами с грушевидными бриллиантами. Общая стоимость украшений Минди в этот вечер оценивается в $1 млн.

Билли Портер

Ожерелье с 500 бриллиантами Lark & Berry На сцене «Оскара» актер и певец Билли Портер появился в «этичном» ожерелье из совместной коллекции британского ювелирного бренда Lark & Berry и американской компании Diamond Foundry, которая выращивает алмазы в искусственных условиях (в свое время в нее инвестировали Леонардо ДиКаприо и венчурный фонд Зиявудина Магомедова Caspian VC). Ожерелье с 500 бриллиантами и общим весом 64 карата не затерялось даже на фоне вычурного красно-золотого наряда Портера.

Грета Гервиг

Колье Bvlgari из платины c изумрудами и бриллиантами общим весом 96 карат Режиссер «Маленьких женщин» стала одной из немногих, кто в этом году на «Оскар» выбрали цветные украшения. Главным элементом образа стало платиновое колье Bvlgari High Jewelry с семью изумрудными бусинами весом в 56 карат, 14 грушевидными бриллиантами и 32 круглыми бриллиантами.

Жанель Монэ

Платье Ralph Lauren с кристаллами Swarovski, чокер, серьги и кольца Forevermark с бриллиантами На создание сверкающего платья Ralph Lauren ушло 600 часов ювелирной работы и 168000 кристаллов Swarovski. Дополнением к наряду стали украшения бренда Forevermark общей стоимостью 700 000 долларов: чокер, серьги и несколько колец — все из 18-каратного белого золота с бриллиантами общим весом в 60 карат.