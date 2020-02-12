Февраль 12th, 2020

ЦРУ 50 лет перехватывало секретные сообщения 120 стран, благодаря швейцарской компании

страница ЦРУ / Facebook

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, благодаря швейцарской компании Crypto AG. Как пишет РБК, об этом рассказывается в совместном расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.

Компания Crypto AG до начала «нулевых» была лидером на рынке шифровальной техники. Ее оборудование покупали латиноамериканские военные хунты, Иран, Индия, Пакистан и Ватикан — всего более 120 стран (но не СССР или Китай).

С 1970 года Crypto AG тайно владели ЦРУ и разведка ФРГ: в 1990-х немцы, опасаясь разоблачения, продали свою долю американцам, а ЦРУ избавилась от актива только в 2018 году на фоне развития технологий шифрования в интернете. Впервые швейцарская компания получила от США контракт на поставку шифровального оборудования еще во время Второй мировой войны.

«Это был разведывательный успех столетия. Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали как минимум две страны», — говорится в отчете ЦРУ, который цитирует WP. На протяжении десятилетий, до XXI века, Crypto приносила миллионы долларов прибыли, отмечает газета.

Как пишет Associated Press, после публикации материала WP и ZDF швейцарские власти объявили о начале расследования для проверки изложенных в статье утверждений.