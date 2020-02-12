Февраль 12th, 2020

Топбукмекер

Букмекерские конторы реализуют давнюю мечту множества спортивных фанатов – зарабатывать на собственном увлечении. Правильно сделанная ставка может принести солидные деньги, так что популярность заведений такого типа вполне оправдана. Более того, часть компаний перевела свою деятельность в Сеть – это абсолютно законно, так как букмекерские конторы в нашей стране не запрещены и могут работать на основе государственной лицензии. Нет ничего удивительного в том, что рынок предложений насыщен до предела, а новичку очень трудно выбрать букмекерскую контору, в которой будет совершена его первая ставка.

На помощь придут сайты-агрегаторы, занимающиеся сбором и систематизацией информации о самых популярных букмекерских конторах Рунета. Портал, расположенный по адресу top-bukmeker.bet, является классическим тому примером. На сайте топбукмекер представлен рейтинг нескольких десятков букмекерских контор, представлены их подробные обзоры и приведены прямые ссылки.

1. Удобная струкатура, простое понимание Топбукмекер.

Главное меню сайта содержит ряд тематических разделов, содержащих информацию о ставках на определенные виды спорта, стратегии взаимодействия и прогнозы от ведущих экспертов. Здесь же представлены ссылки на представительства сайта в социальных сетях – тематические площадки служат не только местом общения беттеров, но и выступают в качестве инструмента для обратной связи с разработчиками. Встроенная система поиска контента по заданным ключевым словам позволяет найти нужный вам раздел – будь то запись в тематическом блоге или результаты определенного спортивного состязания.

2. Что есть интересного?

Список самых популярных букмекерских контор представлен в левой части стартовой страницы портала. Клик по названию раскрывает описание, в котором представлены особенности заведения, его основные преимущества, а также отзывы других беттеров. Завершает обзор серия ответов на часто задаваемые вопросы – ознакомиться с ними будет интересно как новичкам, так и опытным поклонникам спортивных ставок. Рядом с названием представлены ссылки для прямого перехода на сайт той или иной букмекерской конторы – если вас заинтересовало предложение, то вы можете сразу же перейти к регистрации, пополнению баланса и получению бонусов.

Нижнее меню сайта является статичной копией верхнего и содержит аналогичные разделы. Кнопка безусловного перехода наверх расположена в нижнем правом углу – еще одно традиционное решение. Вывод – мощный и функциональный сайт-агрегатор данных о букмекерских конторах, всем поклонникам спортивных ставок рекомендовано к посещению.