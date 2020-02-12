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Сталлоне сыграет супергероя

Супергеройский фильм со Сталлоне: новые подробности

Мы уже писали о новом проекте с участием Слая под названием «Самаритянин», в котором звезда «Рэмбо» и «Рокки» впервые сыграет супергероя.

Deadline пишет, что на днях был обнародован остальной актерский состав. Вместе с Сильвестром Сталлоне в картине сыграют датчанин Йохан Филип Асбек (Эурон Грейджой из «Игры престолов»), Даша Поланко (сериал «Оранжевый — хит сезона»), Мойзес Ариас, Джейвон Уолтон и Мартин Старр.

Напомним, сюжет развернется вокруг мальчика, который узнает, что его таинственный пожилой сосед — знаменитый супергерой, который защищал город от преступников долгие годы, но двадцать лет тому назад исчез и больше никогда не давал о себе знать.

В режиссерском кресле находится постановщик нацистского хоррора «Оверлорд» Джулиус Эйвери.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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