Февраль 12th, 2020

Скатная кровля: виды, конструктивные особенности

На завершающем этапе строительствадома обустраивают крышу, которая в известной степени станет гарантом надежности и долговечности жилья. Качество ее изготовления — производное от верного выбора конструкции, материалов и профессионализма подрядчика.

Поскольку скатные кровли относятся к преобладающему в Украине типу устройства крыши, предлагаем разобраться в строительных тонкостях темы детальнее.

Скатная крыша: основные понятия

Между собой строители-профи называют скатную крышу “пятым фасадом”. Тем самым ей придают значимости не только как конструктивному элементупостройки с мощным функционалом, но и как несущему весомую нагрузку в эстетическом восприятии всего сооружения.

Скатное покрытие имеет уклон одной или нескольких поверхностей-скатов, с тем чтобы ливневые и талые воды стекали естественным образом. В зависимости от наличия чердака выделяют 2 вида покрытия. Чердачная крыша имеет помещение, чаще всего нежилое, которое располагается в замкнутом пространстве между ограждающей частью и несущей конструкцией. Оно называется чердаком и служит локацией для размещения инженерно-технических коммуникаций. Бесчердачный вид проще и дешевле, его делают с утеплением. Основные части скатного покрытия — несущие конструкции и кровля. Несущие элементы принимают на себя постоянную нагрузку (собственную массу) и переменную. К последней относят осадки, особенно снег и град, давление ветра, силовые воздействия, возникающие во время эксплуатации: очистка от снежного покрова и ремонт.

Кровля служит ограждающей частью для предохранения от атмосферных осадков. К ней предъявляются такие требования:

устойчивость к силовым воздействиям;

герметичность;

сопротивляемость влиянию влаги, коррозии, солнечного излучения, мороза.

Уклон ската исчисляется в градусах и процентах. Он взаимосвязан с такими факторами:

Свойственные региону характеристики выпадения осадков зимой. Чем значительнее толщина снежного покрова, тем тупее проектируют угол наклона. Кровельные материалы имеют характерные для каждого вида эксплуатационные свойства, оптимальные для определенной величины угла (отмечены производителем в инструкции).

Для выбора степени уклона ската имеет значение архитектурный объем составляющих в общей композиции здания.

Основные виды скатных крыш

В зависимости от количества наклонных поверхностей различают несколько разновидностей:

односкатная — имеет единственный уклон. Применима при возведении муниципальных строений в случаях имеющегося запрета на сбрасывание снега и обустройство системы водоотведения. В частном строительстве и в фермерских хозяйствах чаще всего используется для покрытия гаражейи хозяйственных построек;

двускатная — сток воды происходит на двух противоположных сторонах. Из всех видов наиболее распространена, поскольку не имеет ограничений, связанных с конструкцией и габаритами здания;

четырехскатная (полувальмовая) — более сложная конфигурация, чаще всего используется в строительстве дачных домиков, коттеджей и зданий сельскохозяйственного сектора;

четырехскатные шатровые, в которых скаты соединяются в вершине;

шпилеобразные — несколько наклонных плоскостей в форме треугольника сходятся вершинами в верхней точке.

Последняя разновидность встречается не часто.

Как выбрать конструкцию скатной крыши чердачного типа?

Для придания конструкции требуемых характеристик строительные эксперты рекомендуют учесть следующее:

вес всего конструктива кровли выдержит только стропильная нога с массивным сечением;

в регионах, где часты обильные ливни и сильные снегопады, для избежания подпора воды и обеспечения быстрого сползания снега покрытию придают наиболее крутой уклон (более 45 градусов). Таким образом снижают нагрузку на несущую конструкцию и уменьшают сечение стропил;

придерживаются правила тождественности между долговечностью дома и скатного покрытия;

стропильная система должна быть достаточно огнестойкой. Согласно санитарных норм несущая способность покрытия должна быть такой, чтобы выдержать собственную массу и переменную величину осадков. При контакте с открытым источником огня целостность должна сохраняться не менее четверти часа. Предел огнестойкости напрямую связан с величиной сечения: чем она больше, тем надежнее огнезащита. Повышают огнестойкость благодаря использованию штукатурки из песка с цементом, негорючих матов и специальных пропитывающих составов.

Рассчитывая сечение, учитывают вес утеплителя, поскольку нагрузка существенно увеличится.

Срок эксплуатации крыши из разного материала

По инженерно-конструкторским расчетам, если обеспечить правильную эксплуатацию покрытия и надлежащий уход, то без капитального ремонта деревянное прослужит от 20 до 30 лет (по факту из жизни — более 100 лет), из металла и железобетона — от 30 до 50 лет. Но это всего лишь расчетные величины.

Основные виды конструкции

В зависимости от назначения выделяют такие конструкции:

деревянная применима для домов малой этажности. Включает фермы и стропильную систему, подходящую в случае, когда отсутствует средняя несущая стена. Преимущества — долговечность, относительно невысокая цена, экологическая чистота. Недостатки — высокая пожароопасность, губительное воздействие вредителей и гниение;

металлодеревянная представляет комбинацию элементов, в которой древесину, работающую на сжатие, используют для верхнего пояса, а металлическую арматуру, работающую на растяжение — для нижнего. Достоинства — высокая декоративность. Недостаток — непомерно высокая цена;

железобетонная — сборные стропила особенно востребованы в сельскохозяйственном строительстве. Плюсы — прочность, долгий срок службы, простота обслуживания. Минусы — тяжеловесность, необходимость в привлечении для монтажа спецтехники.

Существенный фактор, определяющий выбор конструктива — финансовые возможности застройщика.

Конструктивные особенности скатной крыши

При разном количестве скатов конструктивные элементы покрытия одинаковы:

разжелобка;

щипец;

конек;

фронтон;

вершина;

наклонное ребро;

карнизный свес.

Способ монтажа зависит от внешнего и внутреннего строения кровли. Внутренний конструктив служит для поддержания кровли.

При осуществлении кровельных работ ориентируются на угол ската. Выбор крутого уклона обязывает укладывать кровельный материал внахлест. При этом площадь нахлеста тем меньше, чем круче кровля. Хотя бы минимальный нахлест необходим, чтобы предотвратить попадание снега в стыки.