Февраль 12th, 2020

Школьница из Томска подписала контракт со Стивеном Кингом.

Диана Костырина из Томска стала знаменитой после того,как рискнула подать заявку на конкурс «Доллар беби» и неожиданно выиграла его.

Главным призом конкурса было подписание контракта со Стивеном Кингом за один доллар на право экранизации его рассказа. Томская школьница проснулась знаменитой на всю страну. Как рассказывает Диана Костырина, такого ажиотажа она не ожидала.

За первые дни юная кинематографистка дала несколько десятков интервью телеканалам, радио- и печатным сми.

- Довелось разговаривать с журналистами даже в полтретьего ночи по томскому времени, — рассказывает девушка.

Ажиотаж вокруг новости о подписании контракта с Кингом уже дает свои плоды. В первые дни на Диану обрушился просто шквал вопросов от желающих сняться в ее фильме актеров.