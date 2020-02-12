Февраль 12th, 2020

Шарлиз Терон поделилась дружеским селфи с «Оскара-2020″ с Томом Хэнксом, Сальмой Хайек и другими звездами

Церемония вручения премии «Оскар-2020″ отгремела в Лос-Анджелесе пару дней назад, но многие звезды по-прежнему продолжают делиться своими впечатлениями от одного из самых ярких событий в киномире. Так, несколько часов назад 44-летняя Шарлиз Терон опубликовала в инстаграме селфи, сделанное в зрительном зале Dolby Theatre, где из года в год и проходит «Оскар».

На этом снимке Терон позирует вместе со своей мамой Гердой (именно в ее компании звезда и прошла по красной дорожке премии), а также многочисленными коллегами и друзьями — Томом Хэнксом и его супругой Ритой Уилсон, Рами Малеком, Сальмой Хайек и другими попавшими в кадр гостями церемонии.

Шарлиз Терон с мамой Гердой, Ритой Уилсон, Томом Хэнксом, Сальмой Хайек, Реджиной Кинг, Рами Малеком и другими гостями

Хорошая компания,

— прокомментировала Шарлиз Терон новое селфи.

Шарлиз Терон с мамой Гердой

Ранее Терон поделилась фото, сделанным после окончания церемонии — на нем она позирует в отеле вместе с художником по гриму Казухиро Цудзи и его статуэткой «Оскар» за работу над фильмом «Скандал» (Bombshell). Шарлиз сыграла в этой картине одну из главных ролей.

Казухиро Цудзи и Шарлиз Терон

Примечательно, что элегантный и в меру сексуальный образ Шарлиз Терон был признан многими критиками одним из лучших на прошедшей церемонии «Оскар-2020″ — на дорожку звезда вышла в черном облегающим платьем с разрезом на ноге от Dior. Другие выигрышные look’и звезд с премии вы можете оценить здесь.

Шарлиз Терон

Другие же, ранее не опубликованные звездные селфи с церемонии «Оскар-2020″, можно увидеть в забавной фотоподборке жены Тома Хэнкса, Риты Уилсон — она, к слову, успела сфотографироваться даже с Брэдли Купером, который на этой премии старался остаться незамеченным.

Кстати, на прошедшей церемонии «Оскар-2020″ посчастливилось побывать и Филиппу Киркорову. Поп-королю российской эстрады удалось прикоснуться к прекрасному и снять в своем прямом эфире в инстаграме лаурета премии Брэда Питта.