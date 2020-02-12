Февраль 12th, 2020

Российский чиновник застрелился в зале суда

Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после того, как его приговорили к 3-м годам заключения за вымогательство.

Источник подтвердил, что Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после объявления ему приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей.

Он покончил с собой, когда конвой взял его под стражу.

Сейчас на месте работают оперативные службы РФ, они устанавливают обстоятельства происшествия и как он смог пронести оружие в зал суда.

Детали происшествия уточняются