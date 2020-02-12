Российский чиновник застрелился в зале суда

Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после того, как его приговорили к 3-м годам заключения за вымогательство.
Источник подтвердил, что Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после объявления ему приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей.
Он покончил с собой, когда конвой взял его под стражу.
Сейчас на месте работают оперативные службы РФ, они устанавливают обстоятельства происшествия и как он смог пронести оружие в зал суда.
Детали происшествия уточняются
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