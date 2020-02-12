ПЦУ — главе РПЦ Кириллу в Украине делать нечего

Официальный представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий заявил, что патриарх Кирилл больше не сможет побывать на Украине. По его словам, патриарх Московский и всея Руси несет долю ответственности за гибель украинцев в Донбассе, передает Credo.Press со ссылкой на украинское издание «ВГолос».

Архиепископ заявил, что пока глава РПЦ не приедет в Киев со словами прощения и не встанет «хотя бы на одно колено перед погибшими», ему на Украине делать нечего.

«Он сюда не сможет приехать. Он — чиновник правительства России, находящийся под охраной страны. Представьте его с охраной во время визитов. Это невозможно», — сказал Евстратий.