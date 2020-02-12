Февраль 12th, 2020 Почему Арахамия — скрытый сепаратист Я считаю, что сама формулировка, что мы меняем воду на ПРОГРЕСС по Донбассу — это лютая дичь. Это не мы Крым оккупировали, и не знаем теперь, что с ним делать. И не мы развязали войну на Донбассе. Так схера ли МЫ должны что-то отдавать для того, чтобы страна-агрессор ВОЗМОЖНО пошла на уступки? Так не катит.



Но я тоже готов рассмотреть один вариант: Россия может валить нахер и Донбасса, прихватив с собой всех своих уркаганов, оплатить стоимость нанесенного ущерба физическим и юридическим лицам (втч государству Украина) и полностью оплатить разминирование территорий, подконтрольных ОРДЛО.



Это можно делать даже без расшаркиваний кремлевского карлика перед квартальным карликом — мне не нужно их унижение, мне нужен мир в смоей стране. Они даже могут поцеловаться в засос, и рассказать, какие они охуенные мировторцы — пихуй. Политика — исскуство компромисса, и как бы он ни был мне противен, это был бы неплохой вариант.



И вот после этого — мы можем рассматривать ПРОДАЖУ воды в Крым, с учетом следующих факторов: аммортизация ущерба от утраты с/х земель в дельте Днепра после отбора воды, содеражние водоотвода до границы оккупированной территории, аммортизация ущерба от аннексии Крыма в 2014м году. Никакой рыночной цены тут нет, и быть не может — главное не ставить ценник дороже полномасштабной войны за сухопутный коридор. При этом — контракты ТОЛЬКО в формате между Киевом и Москвой. Никаких ЮФО, АРК и прочей юридической шелухи — я прекрасно понимаю, что де-факто российский Крым можно потихоньку сделать де-юре российским.

Тем, кто поет песни про наших граждан в Крыму, и как мы обязаны про них подумать, я напомню, что: Во-первых, это уже официально: аннексия Крыма — это акт войны России против Украины. Это не я сказал, это Гаггский Трибунал сказал. Во-вторых, по всем международным конвенциям забота о населении оккупированных территорий — полная и абсолютная ответственность оккупанта. Никакой фиговый листочек гуманизма тут не уместен. Они хотели эти земли настолько, что решили взять их силой? Окей, взяли, теперь наслаждайтесь, и не важно, было там тотальное партизанское движение, или нет. Государство Украина добровольно эти земли не отторгло, и на этом точка. А всем голубям мира, я хочу напомнить, что история, в конечном итоге, вознесла на пьедестал Черчилля и Де Голля, а не Чемберлена и Петена. УПД. Я, пожалуй, уточню, а то, кажется, не все догнали посылы поста. Зеленые никогда не нащупают у себя яйца выставить РФ счет за Донбасс, да еще потребовать бабки наперед. А без реального прекращения войны на Донбассе и без полной выплаты репараций за весь этот пиздец, ни о каких товарно-денежных отношениях с РФ речи быть не может. Уступать первыми в чем-либо — бессмысленно. Oleksii Osypenko Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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