Февраль 12th, 2020

Пентагон закрыл проект гиперзвуковой крылатой ракеты — «есть оружие лучше»

Командование ВВС США объявило о закрытии проекта по разработке гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, неядерное гиперзвуковое наступательное оружие), носителями которой рассматривались несколько типов бомбардировщиков и истребителей. Как пишет Air Force Magazine, в марте 2020 года американская компания Lockheed Martin, занимающаяся разработкой HCSW, должна будет защитить аванпроект боеприпаса, после чего все работы по нему будут прекращены.

Разработка крылатой ракеты HCSW велась Lockheed Martin с начала 2018 года. Целью проекта было создание гиперзвукового боеприпаса, способного на длительный полет на скорости не менее 5 Махов в условиях противодействия систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также радиоэлектронного подавления. Боеприпас планировалось оснастить системами инерциальной и GPS-навигации, с помощью которых ракета могла бы поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Кроме того, для ракеты была заявлена возможность телеуправления с самолета или наземной базы.

Поводом для закрытия проекта HCSW, по заявлению ВВС США, стала нехватка финансирования на реализацию всех проектов разработки гиперзвукового оружия. Военные заявили, что боеприпасы, аналогичные HCSW, разрабатываются и в интересах других видов вооруженных сил, поэтому при необходимости ВВС смогут присоединиться к этим проектам. Командование ВВС США решило сохранить программу разработки гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, авиационное оружие быстрого ответа).

Созданием ARRW, которая получила обозначение AGM-183A, также занимается компания Lockheed Martin. По словам представительницы ВВС США Энн Стефанек, в рамках проекта ARRW разрабатываются несколько уникальных конструкторских решений, включая гиперзвуковой отделяемый планирующий боевой блок, которые не используются в других проектах гиперзвукового оружия. Кроме того, основные работы по проекту уже практически выполнены. Первые летные испытания ARRW запланированы на конец 2020 года, а принятие боеприпаса в опытную эксплуатацию — на 2022 год.

Подробности о боеприпасе проекта ARRW не раскрываются. Пока известно только, что новая гиперзвуковая ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой боевой блок. В зависимости от версии боевой блок будет выполнен с ядерной или фугасной боевой частью. В рамках проекта ARRW компания Lockheed Martin совместно с ВВС США уже провела аэродинамические испытания макета боеприпаса на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress.